В рамках XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будут показаны польские, немецкие и французские фильмы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщили организаторы фестиваля, который продлится с 9-го по 16-е июля.

Советник посольства Франции в Армении по вопросам культуры Алекс Бортолан, в свою очередь, отметил, что в этом году на фестивале будет представлено пять французских полнометражных и документальных фильмов, три из которых будут участвовать в конкурсной программе, а два – во внеконкурсной. Кроме того, во внеконкурсной программе будет представлено два фильма, которые участвовали в основном конкурсе Каннского фестиваля: «Двуличный любовник» Франсуа Озона и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке.



«Особенностью фестиваля в этом году станет показ фильмов знаменитого французского режиссера Жан-Пьера Мельвиля, чье столетие отмечается в этом году», – отметил Бортолан.



Он также добавил, что «День французского кино» 12-го июля откроется показом самого известного фильма Мельвиля «Красный круг», в котором снялись Ален Делон, Бурвиль и Джан Мария Волонте. Кроме того, в этот день будет прочитана лекция о жизни и творчестве Мельвиля.

Как сообщил, в свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер, согласно сложившейся традиции, в рамках фестиваля будет вновь проведен «День немецкого кино». По его словам, в этом году День пройдет 13-го июля и откроется показом фильма Фатиха Акина «Из ниоткуда» с Дианой Крюгер в главной роли.



Как отметил посол, всего на фестивале будет представлено шесть немецких фильмов, в том числе «Вестерн» Валески Гризебах.



Он также сообщил, что, начиная с 2004 года, в рамках фестиваля было продемонстрировано более 120 немецких фильмов.

Показ последнего фильма польского режиссера Анджея Вайды «Послеобразы» состоится 10-го июля в рамках XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос», сообщила в понедельник журналистам сотрудник отдела культуры посольства Польши в Армении Мелине Егоян.



Всемирно известный сценарист и режиссер театра и кино Анджей Вайда скончался в октябре 2016 года.



«Для нас большая честь, что последняя работа режиссера будет также представлена в рамках фестиваля», – сказала Егоян.



Гостями фестиваля будут Кирилл Разлогов, Антон Долинин. Состоятся ереванские премьеры фильмов Татьяны Даниэлянц «Шестеро музыкантов на фоне города», фильма «Прикосновение ветра» Ольги Веремеевой и Елены Демидовой.

В этом году фестиваль «Золотой абрикос» пройдет под девизом "Перекресток культур и цивилизаций" с 9-го по 16-е июля.Для участия в фестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе "Армянская панорама". Во внеконкурсной программе фестиваля примут участие более 70 картин из разных стран. Показ всех фильмов в рамках международного фестиваля состоится на оригинальном языке с армянскими и английскими субтитрами.