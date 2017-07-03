29-го июля в Ереване пройдет общегородской субботник

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана очередного рабочего совещания мэр Еревана Тарон Маргарян поручил управлению коммунального хозяйства аппарата мэрии, руководителям административных районов, а также всем муниципальным организациям в рамках программы правительства Армении «Чистая Армения» 29-го июля в столице организовать и провести общегородской субботник.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, ответственным лицам было также поручено обеспечить активное участие как сотрудников аппарата мэрии и административных районов, так и находящихся в ведомстве мэрии организаций.