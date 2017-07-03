Выделена проблема недостроенных строений и неначатых строительств в Ереване

В ходе очередного рабочего совещания в мэрии Еревана мэр Тарон Маргарян коснулся проблемы незаконченных строений и тех участков, где предусмотрены программы застройки, однако еще не начаты.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, главному архитектору Еревана, управлениям градостроительства и земельного контроля, архитектуры и строительства, а также юридическому управлению мэр поручил изучить и инвентаризировать упомянутые участки и строения и предпринять соответствующие шаги.

«Изучите по отдельности, и проведите инвентаризацию участков и по утвержденному законом порядку примите соответствующие шаги в этом направлении. Владельцам и арендаторам участков пошлите соответствующие оповещения, при необходимости, обратитесь в суд с целью возвращения упомянутых участков общине в судебном порядке, а касательно недостроенных построек выступите с требованием об отчуждении.

В этом вопросе будьте строгими и последовательными, особенно принимая во внимание, что в последнее время всем застройщикам был предоставлен ряд привилегий и даны возможности осуществить застройку.

Следовательно, недопустимо уже иметь подобную картину в городе. Застройщик должен четко знать: если он нарушает закон, то будет подвергнут ответственности», - подчеркнул Тарон Маргарян.