МО Азербайджана призывает военнослужащих не обсуждать военные темы по средствам связи
14:48, 3 Июль, 2017
МО Азербайджана призывает военнослужащих и их родителей не обсуждать военные темы по средствам связи.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство turan.az.
В сообщении МО Азербайджана сказано: «Не обсуждайте военные темы по телефону и в соцсетях».
Кроме того, МО Азербайджана призывает не публиковать снимки военнослужащих, вооружений, военных установок, не отмечать дислокации военных частей.Ранее армянская сторона неоднократно публиковала телефонные разговоры азербайджанских военнослужащих, в которых те говорили о ситуации на линии соприкосновения, своих потерях, что вызвало панику в МО Азербайджана.