МО Азербайджана призывает военнослужащих не обсуждать военные темы по средствам связи

МО Азербайджана призывает военнослужащих и их родителей не обсуждать военные темы по средствам связи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство turan.az.

В сообщении МО Азербайджана сказано: «Не обсуждайте военные темы по телефону и в соцсетях».

Кроме того, МО Азербайджана призывает не публиковать снимки военнослужащих, вооружений, военных установок, не отмечать дислокации военных частей.

Ранее армянская сторона неоднократно публиковала телефонные разговоры азербайджанских военнослужащих, в которых те говорили о ситуации на линии соприкосновения, своих потерях, что вызвало панику в МО Азербайджана.