Президент Турции Эрдоган заявил о намерении создать военный авианосец. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Принимая участие в церемонии спуска на воду 4-го военного разведывательного судна турецкого производства, Эрдоган сказал, что Турция входит в число 10 стран, конструирующих и выпускающих военные суда. «Даст бог - создадим военный авианосец. В этом вопросе мы решительны»,- сказал президент Турции Эрдоган.

Четвертый корвет производства Kınalıada был создан в рамках проекта MİLGEM («Национальное судно»). Всего, в рамках проекта MİLGEM будет создано 8 военных суден. 3-го июля в присутствии Эрдогана был заложен пятый корвет.

Как сказал президент Турции Эрдоган, до 100-летия основания Турецкой республики, которое будет отмечаться в 2023 году, страна должна будет более не зависеть от импорта оборонной продукции из других стран.