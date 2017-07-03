Авиаучебный центр объявляет прием

Государственный колледж “Авиаученый центр” ЗАО главного управления гражданской авиации при правительстве РА объявляет набор на 2017-2018 ученый год по следующим специальностям:

“Организация перевозок и управление в воздушном транспорте” 1041.01.5

Специализация – техник-контролер, стационарное обучение, бесплатных (7) и платных (15) мест.

Продолжительность обучения - 2 года 6 месяцев.

“Управление движения воздушного транспорта” 1041.02.5

Специализация - менеджер управления движения воздушного транспорта, стационарное обучение, бесплатных (3), платных (5) мест.

Продолжительность обучения 2 года 6 месяцев.

“Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей” 0716.06.5

Специализация - авиатехник, бесплатных (5), платных (10) мест

Продолжительность обучения 3 года.

Как проинформировали «Арменпресс» из службы прессы главного управления гражданской авиации при правительстве РА – все абитуриенты должны иметь среднее (полное) общее образование:

Абитуриент комиссии лично предоставляет:

-заявление,

-оригинал и копию документа об оразовании,

-6 фотокарточек (3х4),

-паспорт и копию паспорта,

-копию социальной карты,

-копию военного билета, или копию свидетельства регистрации,

-копиюудостоверяющего привилегии документа (при наличии).

Документы принимаются до 25 августа, каждый день, от 9:00 – до 18:00, кроме субботы и воскресенья.Конкурс состоится 28 августа.

Со всеми вопросами можете обратиться по номерам телефонов: /060/37-35-47, На территории международного аэропорта “Звартноц” -31-89, 35-63 или посетить г. Ереван “Звартноц” международный аэропорт, “Авиаученый центр” ЗАО.