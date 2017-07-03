Глава МИД Катара прибыл в Кувейт для передачи ответа на ультиматум

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани прибыл в Кувейт, чтобы передать ответ на требования арабских стран, разорвавших с Дохой отношения, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".



"Министр иностранных дел Катара прибыл в Кувейт для передачи ответа своей страны на требования государств, ведущих блокаду", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Разорвавшие с Катаром отношения четыре арабских страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ранее согласились продлить Дохе срок ответа на ультиматум на 48 часов.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.





