Оптимизация ереванских школ направлена на повышение качества образования: министр образования

МОН Армении предпринимает шаги по повышению качества образования в школах республики. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян. По его словам, оптимизация ереванских школ направлена на повышение качества образования, в областях подобной программы нет. «У нас существует проблема с городскими школами: например, более 30% школ в Ереване перегружены, в стольких же учебных заведениях существует противоположная проблема. Речь об этом», – заявил сегодня в Национальном Собрании депутатов.

Левон Мкртчян сегодня в Национальном Собрании Армении в рамках обсуждения годового отчета «Об исполнении Государственного бюджета РА на 2016 г.» выступил с докладом о показателях расходной части и реализованных Минобрнауки программах.

«Вы от министра образования, министерства когда-либо слышали о сокращении тысяч специалистов в результате оптимизации? У нас нет подобной задачи, мы ничего такого не представляем», – сказал Левон Мкртчян.

«Мы руководствуемся не финансовыми средствами или числом учеников, мы исходим из качества образования. Для качественного образования необходимы полноценные классы», – отметил министр.

«Сейчас мы разрабатываем комплексную программу по развитию школьной системы, одной из целей которой станет то, что в основных школах будут обучаться порядка 300 учеников. В таком случае школы будут работать полноценно», – указал глава Минобрнауки Армении.

Что касается сельских школ, он отметил: насчитывается порядка 400 сельских школ, число учеников в которых не достигает 100. «Это действительно подлежащая серьезному обсуждению проблема», – сказал министр.