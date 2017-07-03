Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в РА И.Волынкина

3 июля Председатель НС А.Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в РА И.Волынкина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Подчеркнув важность армяно-российских союзнических отношений, А.Баблоян обратился к различным сферам межгосударственного взаимодействия двух стран. Спикер НС особо выделил армяно-российское парламентское сотрудничество, отметив, что Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ и впредь продолжит свою продуктивную деятельность. Председатель НС коснулся также необходимости активного сотрудничества на международных парламентских площадках.

А.Баблоян отметил весомую роль посольства РФ в упрочении армяно-российских отношений. От имени новоизбранного парламента он выразил готовность к сотрудничеству с посольством, содействуя еще большему углублению связей дружественных народов.

И.Волынкин поздравил А.Баблояна с избранием на ответственную должность спикера НС и пожелал плодотворной работы.

Посол подчеркнул важность нынешнего уровня межпарламентских отношений в российско-армянской политической повестке дня.

По словам г-на Волынкина, исторически взаимосвязанные дружественные страны должны развивать связи во всех сферах, продолжая сотрудничество также в международных структурах.

И.Волынкин коснулся активизации сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнув важность гармонизации законодательства двух стран.

В завершение встречи собеседники обсудили детали предстоящего официального визита Председателя НС А.Баблояна в Москву.