В Армении ожидаются высокие температурный фон – до 40 градусов выше нуля, и уровень пожарной опасности

В период с 4-го по 5-е июля в Армении ожидаются высокие температурный фон и уровень пожарной опасности.

В равнинных районах температура воздуха днем достигнет 40 градусов выше нуля.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в эти дни температура воздуха составит на 5-6 градусов выше нормы. Индекс ультрафиолетового излучения 4-го июля составит 7, в связи с чем МЧС советует избегать воздействия прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 15:00 часов.



С 4-го по 5-е июля в республике ожидается погода без осадков, а с 6-го по 8-е июля в некоторых районах в вечерние часы ожидаются дожди и грозы, возможен град, скорость ветра достигнет 18-23 метров в секунду.



В целом, с 4-го по 5-е июля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а в период с 6-го по 8-е июля – понизится на 4-6 градусов.

В Ереване с 4-го по 5-е июля осадков не ожидается, вечером 7-8-го июля возможны дожди и грозы в отдельных районах города, во время грозы – усиление ветра до 17-20 м/сек.

Данные по многолетним наблюдениям для Еревана:

• Максимальная температура воздуха - 38.80C (1975 г.)• Минимальная температура воздуха - 12.3C (1993 г.)• Средняя температура воздуха - 25.1C.