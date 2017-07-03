Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

В Одессе азербайджанцы и «афганцы» затеяли ссору, во время которой прозвучали выстрелы


На площади Независимости в Одессе азербайджанцы и «афганцы» затеяли ссору. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство haqqin.az.

Во время стычки прозвучали выстрелы. Полиция Одессы расследует обстоятельства инцидента.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации