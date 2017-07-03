В Одессе азербайджанцы и «афганцы» затеяли ссору, во время которой прозвучали выстрелы

На площади Независимости в Одессе азербайджанцы и «афганцы» затеяли ссору. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство haqqin.az.

Во время стычки прозвучали выстрелы. Полиция Одессы расследует обстоятельства инцидента.