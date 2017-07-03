Друзья Динка снова собрались перед зданием суда с требованием справедливости
2-го июля состоится очередное заседание в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос». До начала заседания перед зданием 14-го суда Стамбула по особо тяжким делам собрались его друзья.
Они держали в руках плакат с надписью «За Гранта, за справедливость». От имени друзей Динка выступил Бюлент Айдын, который сообщил, что на очередном заседании в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка заслушают свидетелей-журналистов и полицейских. Он подчеркнул, что они будут следить за тем, чтобы все виновные понесли наказание. Среди собравшихся – депутат Меджлиса Гаро Пайлан.
В качестве подозреваемых в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка привлечено 85 человек.
Заседания в судебных слушаниях по делу об убийстве продолжатся 6-го, 8-го и 9-го июня.
Грант Динк был убит турецкими националистами 19 января 2007г. перед зданием редакции газеты «Акос». По решению суда в 2012 году, организатор убийства Динка Ясин Хайал был приговорен к пожизненному заключению, а непосредственный участник преступления Огюн Самаст – 22 годам лишения свободы.В октябре 2014 года 5-ый суд по особо тяжким преступлениям принял решение начать расследование дела с нуля. Кроме того, было принято решение возбудить уголовные дела по отношению к 9-и высокопоставленным чиновникам, которые были у власти в период убийства Динка, в том числе и по отношению к бывшему начальнику полиции Стамбула Джелалетину Джера.
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С его слов, тот же самый деятель заказывал деятелей из числа алеви и коммунистов, однако Куршат Йылмаз отказался.