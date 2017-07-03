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В Ширакской области по факту смерти однодневного ребенка возбуждено уголовное дело


По факту смерти однодневного ребенка в Артикском центре охраны здоровья матери и ребенка возбуждено уголовное дело. Как проинформировали «Арменпресс»  из отдела информации и связей с общественностьюдепартамента следственного комитета РА, возбуждено уголовное дело согласно  2-ой части статью 130 УК РА – “Невыполнение, или не в полной мере выполнение профессиональных обязанностей со стороны  осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание, которое по неосторожности привело к смерти или заражению СПИДом.

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