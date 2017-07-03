Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

Цена барреля нефти Brent превысила $49


Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $49,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были выше отметки в $49 за баррель 12 июня 2017 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 



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