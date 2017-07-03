Панихида Гукаса Сируняна состоится 3 июля в церкви «Сурб Ованнес»

После длительной болезни, на 68-м году жизни скончался член Союза писателей Армении, поэт Гукас Сирунян.

Как сообщили «Арменпресс» в Союзе писателей Армении, гражданская панихида состоится 3 июля в церкви «Сурб Ованнес» в ереванском квартале Конд. Последнее прощание с поэтом пройдет 4 июля в Союзе писателей. Похороны пройдут в селе Уджан Арагацотнской области.

Как известно, Гукас Сирунян родился 18 декабря 1949 г. в селе Уджан Аштаракского района (ныне Арагацотнская область РА). Окончил филологический факультет ЕГУ. Работал заведующим отделом поэзии журнала «Гарун». С 1980 г. – член Союза писателей Армении.

Гукас Сирунян родился в 1949 году, 18-го декабря, в селе Уджан.

В 1971 году окончил филфак ЕГУ, затем преподавал армянский язык и литературу в селе Гегамаван;

В 1972-1978 годах работал в редакции газеты «Аштарак»,

В 1978-1989 годах работал в редакции журнала «Гарун» руководителем отдела поэзии.

В 1989-1992 годах работал в Фонде культуры Армении;

В 1992-1993 годах работал главным редактором детских и юношеских передач в Госкомитета Радио и Телевидения;

В 1993-1994 годах работал в газете «Азатамарт»;

В 1996-1997 годах работал в газете «Кантех» в Арагацотне;

В 1997-1998 годах работал главным редактором детского журнала «Партез»;

В 1998-2010 работал главным редактором отдела информации и пропаганды МО Армении.

Он писал и для детей, и для взрослых, переводился на несколько языков. Писал также киносценарии, является автором 23 книг.

В 1988 году за сборник детских стихов «Астхацагик» был удостоен премии имени Степана Зоряна. В 2007 за роман «Запоздалые обезъяны» был удостоен премии имени Вахтанга Ананяна.