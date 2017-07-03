ГНК выдал 6 представителям бизнеса сертификаты

Ряды законопослушных плательщиков налогов пополняются: Были подведены итоги очередного этапа присвоения сертификатов, подтверждающих статус “законопослушный плательщик налогов”. Заместитель председателя Государственного комитета по налогам Армен Сакапетоян 3-го июля выдал сертифификаты, подтверждающие статус “законопослушного плательщика налогов” еще 6 плательщикам налогов. Из 15 заявленных представителей бизнеса: 3 - не соответсвовали установленным нормам, 6 представленных заявлений – находятся в стадии рассмотрения. Об этом «Арменпресс» проинформировали из отдела информации и связи с общественностью ГКН при правительстве РА.

Напомним, что с начала года по сей день для получения сертификата “ законопослушный плательщик налогов” 166 заявлений от производителей, из которых 45 были отвержены. Списки получивших сертификаты законопослушных плательщиков налогов опубликованы на официальном сайте налоговых органов.

СПИСОК

Законопослушных плательщиков налогов

“ЭКОАГРО” ООО

“БАГРАТ и ЛЕВОН” ООО

“ЦЕ-КВАДРАТ АМПЕГА АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ АРМЕНИЯ” ООО

“ГРАНАТУС ВЕНЧУР ФОНД” ЗАО

ПИ-ЭЙЧ-ПИ ПАРТНРЗ” ЗАО

“ГРАНАТУС ВЕНЧУРС” ЗАО .