Представители МККК посетили в Азербайджане армянского пленного

Представители МККК из бакинского офиса посетили в Азербайджане армянского пленного, гражданина Армении Завена Карапетяна.

Как сообщила «Арменпресс» руководитель программ по связям с общественностью армянского представительства МККК Зара Аматуни, посещение состоялось 1-го июля.

Завен Карапетян, 1974 г.р., оказался в Азербайджане 20-го июня. Он перешел армяно-азербайджанскую границу. Он имеет ментальные проблемы, рос в детском доме.