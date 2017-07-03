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Представители МККК посетили в Азербайджане армянского пленного


Представители МККК из бакинского офиса посетили в Азербайджане армянского пленного, гражданина Армении Завена Карапетяна.

Как сообщила «Арменпресс» руководитель программ по связям с общественностью армянского представительства МККК Зара Аматуни, посещение состоялось 1-го июля.

Завен Карапетян, 1974 г.р., оказался в Азербайджане 20-го июня. Он перешел армяно-азербайджанскую границу. Он имеет ментальные проблемы, рос в детском доме.

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