Эрдоган обсудил с Трампом вопрос своих телохранителей, объявленных в США в розыск

Президент Турции Эрдоган обсудил во время своего телефонного с президентом США Трампом вопрос своих телохранителей, объявленных в США в розыск. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Сабах».

Во время встречи с региональными руководителями в офисе партии «Справедливость и развитие» Эрдоган представил детали своего телефонного с президентом США Трампом. По его словам, он обсудил с Трампом вопрос своих телохранителей, объявленных в США в розыск, и попросил вмешательства Трампа в этот вопрос. Трамп уверил Эрдогана, что лично займется этим вопросом.

Визит Эрдогана в США состоялся во вторник, 16 мая. В центре Вашингтона произошли столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности турецкого лидера. Пострадало 11 человек, в том числе 1 сотрудник полиции. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших попали в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. В опубликованном видеоматериале видно, как Эрдоган следил за нападением из автомобиля, а стоявший рядом с ним охранник лично отдавал распоряжения нападавшим.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, Штаты уважают право активистов на мирный протест.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Инцидент был осужден со стороны Госдепа и госсекретаря США, мэра Вашингтона и др. Ранее стало известно, что по делу о нападении на мирных демонстрантов во время акции протеста по поводу визита Эрдогана в Вашингтоне выдвинуты обвинения в адрес десятков сотрудников безопасности Эрдогана. Двоим гражданам США и двоим гражданам Канады уже выдвинуты обвинения в участии в насильственных действиях и нападении. Двоих граждан США - Синана Нарина из Вирджинии и Эйюпа Йылдырыма из Нью-Джерси, уже задержали. Первый обвиняется в тяжком преступлении, второй – по 2 статьям.

Чиновник из правоохранительных кругов, пожелавший остаться инкогнито, сказал, что полиция выяснила личности 34 из 42 нападавших, и не исключены новые задержания.