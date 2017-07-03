В суде первой инстанции административных районов Эребуни и Нубарашен Еревана стартовало судебное заседание по делу о захвате полка ППС в отношении 18 обвиняемых.

Как передает «Арменпресс», ранее сообщалось, что на основании проведенного следствия выяснилось, что сразу после вооруженного захвата территории и строений, те же лица захватили заложников – сотрудников полиции, затем сотрудников службы скорой помощи. В ходе захвата от выстрела члена вооруженной группировки Армена Биляна был убит сотрудник полиции Гагик Мкртчян, от выстрела Смбата Барсегяна был убит полковник полиции Артур Ваноян. 30-го июля от выстрела Смбата Барсегяна был убит сотрудник полиции Юрий Тепаносян.

Мхитар Аветисян, Павел Манукян, Варужан Аветисян, Арам Манукян, Седрак Назарян, Эдвард Григорян, Ованес Арутюнян, Ашот Петросян, Армен Ламбарян, Гарник Овакимян, и другие члены группы уничтожили 4 машины из числа приписанных отделению полиции и 1 гражданскую машину путем сожжения.

Кроме того, члены группы Армена Биляна взломали банкомат «Акба-Кредит Агриколь банка» и похитили 14 млн драмов.

Выяснилось, что Павел Манукян, Варужан Аветисян планировали 24-го апреля 2015 года организовать масссовые беспорядки.

На основании вышеперечисленного, выдвинуты обвинения:

Ашот Петросян обвиняется по ст. 235, 219, 218, 185 УК Армении;

Араик Хандоян обвиняется по ст. 235, 218, 238 УК Армении;

Арег Кюрегян обвиняется по ст. 235, 218, 238 УК Армении;

Армен Билян обвиняется по ст. 235, 218, 104, 238, 177 УК Армении;

Армен Ламбарян обвиняется по ст. 235, 218, 219, 238, 185 УК Армении;

Гагик Егиазарян обвиняется по ст. 235, 218, 219, 238 УК Армении;

Эдвард Григорян обвиняется по ст. 235, 218, 185 УК Армении;

Мхитар Аветисян обвиняется по ст. 235, 218, 238, 185 УК Армении;

Павел Манукян обвиняется по ст. 35-225, 235, 219, 218, 238, 185 УК Армении;

Седрак Назарян обвиняется по ст. 235, 219, 218, 238, 185 УК Армении;

Смбат Барсегян обвиняется по ст. 235, 104, 218, 238, УК Армении;

Варужан Аветисян обвиняется по ст. 35-225, 235, 218, 238, 185 УК Армении;

Каро Егнукян обвиняется по ст. 38-219, 38-218, УК Армении;

Хачатур Гичян обвиняется по ст. 38-219 УК Армении.