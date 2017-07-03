В Азербайджане арестован очередной педофил

В районе Апшерона Азербайджана арестован 38-летний сексуальный маньяк.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанский haqqin.az.

Маньяк обвиняется в действиях сексуального типа с четырьмя несовершеннолетними девочками.

Полиция арестовала 38-летнего жителя Хардалана Ибрагима Бугурова, на основании жалобы одного из родителей жертв.

Прокуратура апшеронского района по этому происшествию возбудила уголовное дело.

Согласно опубликованному выступлению о насилиях департамента США от 28 июня: в последние 5 лет Азербайджан является страной - источником и распространителем насильственных действий сексуальной направленности по отношению к женщинам и детям.