Основные расходы МОН Армении за 2016 год были направлены на реформы в области общего образования

Сегодня, 3-го июля, состоялось совместное заседание комитетов по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта и финансово-бюджетным вопросам, посвященное годовому отчету «О выполнении госбюджета-2016». В 2016 году МОН Армении было выделено из госбюджета 122.4 млрд драмов, исполнние бюджета составило 97.3%. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании комитетов по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта и финансово-бюджетным вопросам сказал замминистра финансов Армении, главный казначей Атом Джанджугазян.

«В общем, МОН Армении осуществило за отчетный год 78 бюджетных программ. Основные суммы были израсходованы на реформы в области общего образования, они составили 90 млрд драмов»,- сказал замминистра финансов Армении, главный казначей Атом Джанджугазян.

На исполнение 49 программ МОН Армении было выделено 26.6 млрд драмов, на исполнение 36 программ Министерству по вопросам молодежи и спорта Армении было выделено 6.1 млрд драмов. госкомитету радио и телевидения Армении было выделено 258.6 млн драмов, Общественному радио и телевидению Армении было выделено 6.5 млрд драмов.