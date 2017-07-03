Если бы я не был певцом, то снова стал бы певцом: Мартен Йорганц

Французский певец армянского происхождения Мартен Йорганц снова в Армении. 3-го июля он выступит с концертом в парке «Победа». В беседе с «Арменпресс» он рассказал о своих впечатлениях об Армении, вспомнил детство, проведенное в Стамбуле, рассказал о своих любимых занятиях, об интересных эпизодах из своей жизни и представил свои планы.

- Сколько вам было лет, когда вы переехали из Стамбула в Париж?

- 20 лет.

- Посещаете ли вы Стамбул?

Да, конечно, я бываю там ежегодно. В моей жизни – 2 важных города: Стамбул, где я родился, кончил школу, там остались мои друзья. Другой город – Ереван, с которым у меня связаны интересные возпоминания, начиная с 1988 года. Париж не является для меня родным городом. Я жил там долгие годы, однако он не стал для меня родным. Ереван и Стамбул – мои города. В Стамбуле есть около 30 армянских школ и церквей, не могу их забыть. Все мы – армяне, должны ездить туда и показать, что там у нас есть права. Думаю, неправильно, когда люди говорят, что не поедут в Турцию.в этой стране – корни армянства, там родились мой предки. Мой отец – из провинции Орду, где достаточно много армян.



- В Стамбуле вы учились в лицее Мхитарян, затем оставили его и продолжали пение. Как вы избрали поприще певца?

- Велика моя любовь к песне. Дав единожды концерт, вступив на этот путь, ты «пропадаешь». Я мог пойти в университет, оданко я начал петь – и не смог бросить это дело.

- Если бы не пение, какую специальность вы бы избрали?

- Не могу сказать, трудный вопрос. Никогда об этом не думал. Если бы я не был певцом, то снова стал бы певцом.

- Ваша фамилия не имеет типично армянского окончания «ян», как вы заявляете публике о том, что вы армянин?

- Моя настоящая фамилия – Йорганджян, я изменил ее на Йорганц, когда получил французское гражданство. Например, и Азнавур – если бы остался Азнавуряном, французам труднее было бы воспринимать его имя. Я всем говорю, что армянин, пою уже 50 лет – и многие уже знают об этом.

- Многие ли знают об Армении, о том, где она?

- Я рассказываю об этом многим. В Париже у меня были рестораны, 90% посетителей были французы, только 10% - армяне. Меня спрашивали об Армении, и я рассказывал обо всем – о нашей истории. Сейчас многие французы посещают Армению. Ее достопримечательности.

- Подавали ли в ваших ресторанах армянские блюда?

- Да, но больше – из меню сирийских армян, староармянские.

- Планируете ли вы концерты в Армении?

3-го июля я выступлю с концертом в парке «Победа», в 7։30, на открытом воздухе, с участием ансамбля «Вагаршапат». Спою несколько детских песен, дальше – разноязыкая программа для взрослых.



- Какие концерты последуют после вашего отбытия во Францию?

- Летом я живу в Каннах, там или в Ницце я даю маленькие концерты. Будет концерт в Сент-Рафаэле. Крупные концерты предстоят в сентябре – в Украине; 7-го октября нудет концерт в Лондоне, 3-го ноября – в Москве.

- Какие награды вы имеете?

- Еще в Стамбуле я удостоился приза «Золотой микрофон».

- Как вы решили спеть детям, когда в 1988 году приехали в Ереван после Сшитакского землетрясения?

- Я приехал еще в конце 1987 года, познакомиться с женщиной по имени Маргарита, она работала на радио и телевидении, куда меня пригласили. Спел несколько песен, которые им очень понравились. Меня пригласили дать концерт в Армении. Потом случилось землетрясения, однако я все равно приехал, мы решили организовать концерты, чтобы психологически облегчить состояние народа. И дети, и взрослые полюбили мою песню «Мизинчик». Ее поют до сих пор.

- Сколько всего концеров вы дали в Армении?

- В СКК у меня было 88 концертов – это рекорд. Сейчас СКК изменился, его красиво отремонтировали, хотел бы выступить и в обновленном зале. Всего в Армении у меня было 140 концертов, пел во всех областях.

- Мы хотим, чтобы вы еще долго пели для нас...

- Сколько Бог даст. Буду петь – пока могу, буду приезжать в Армению, здесь у меня есть проекты.

- Какое у вас хобби?

- Люблю велосипед.

- Как вы охарактеризуете себя в 3 словах?

- Могу одним слово: я – дитя. Не хочу входить в мир взрослых. Пока читаю сказки, смотрю фильмы, хочу довольствоваться тем, что любят дети, и быть счастливым.

Интервью вела

Лилит Демурян