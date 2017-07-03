Доклад: ядерные державы продолжают модернизировать системы ядерного оружия

Общее количество единиц ядерного оружия сокращается, в то же время ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

К началу этого года девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - располагали примерно 4,15 тысячи оперативно развернутыми единицами ядерного оружия. Совокупное количество боеголовок равно 14 935, что несколько уступает показателю 2016 года - 15 395.

В основном численное сокращение мировых запасов ядерного оружия происходит за счет США и России, на долю которых приходится около 93% общих арсеналов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одновременно с этим обе страны - и США, и Россия - осуществляют масштабную и дорогостоящую модернизацию своих ядерных запасов.

В США в 2017-2026 гг. на эти цели готовы потратить до $400 млрд. По некоторым оценкам, в ближайшие 30 лет эти расходы могут составить до $1 трлн.





