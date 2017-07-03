МОН Армении предлагает изменить порядок лицензирования ВУЗов и сократить их количество. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании комитетов по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта и финансово-бюджетным вопросам сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

Он представил, что в Армении есть 87 тысяч студентов и 66 университетов, что тревожит, есть необходимость сокращения их числа. «Вряд ли вы увидите такое в мире, чтобы в университете обучалось по 100-400 студентов: от этого страдает качество обучения. Стандарты высшего образования в таких условиях не работают»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

По его словам, надо изменить порядок лицензирования ВУЗов. Левон Мкртчян предложил пересмотреть приоритеты профессионального выбора.

Как сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян, статистика выпускников системы бакалавриата в прошлом году показывают, что в Армении порядка 70% выпускников бакалавриата являются представителями гуманитарных наук."Если мы не пересмотрим систему коренным образом и не повысим доминантность естественных наук, то мы перестанем лидировать в регионе как технологическая страна", - сказал Мкртчян.По его словам, в данной связи министерство ведет работу с донорами по восстановлению традиций преподавания естественных наук, а также планирует пересмотреть систему стипендий."Армения должна восстановить свои традиции, в том числе технологическое и инженерно-техническое образование", - сказал Мкртчян.