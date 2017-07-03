Французский Алфорвиль и Арцахский Бердзор подписали декларацию о дружбе

Городской Совет Алфорвиля (район Вал Де Марн) Франции 30 июня принял решение подписать Декларацию о дружбе с городом Бердзор (Республика Арцах).

Как сообщает «Арменпресс»,, эта Декларация будет 9-ой по счету в ряду подписанных договоров о сотрудничестве между арцахскими и французскими собществами. Заместитель председателя общества дружбы Франция–Арцах Рене Рукен, который также долгие годы занимал пост мэра Алфорвиля, направил свое поздравительное послание нынешнему мэру Алфорвиля Люку Карвунасу, а также мэру Бердзора.

“Для меня является очень радостной весть о решении подписания декларации, которая символизирует наши взаимоотношения, более 20 лет основанные на доверии и дружбе”, – отметил Рене Рукен.

Мэр Алфорвиля Люк Карвунас, являющийся также членом общества дружбы Франция – Арцах, касаясь целей, преследующих со стороны подписанной Декларации, отметил, что “документ позволит совместными усилиями развить районы Арцаха, при этом давая возможность местным жителям на своей земле формировать свое будущее”.

Вновь избранный депутат Национального Собрания Франции, мэр Алфорвиля подчеркнул, что “декларация позволит увеличить масштабы уже имеющихся совместных программ”, заключив, что ”экономическое развитие и создание рабочих мест являются лучшей гарантией против войны и перемещения населения” и “ Евросоюз, который сейчас стоит перед миграционными проблемами, должен содействовать Арцаху в реализации развития подобных программ”.

Организация “Рамки дружбы Франция–Арцах” напоминает, что подписание преследует цель утвердить мир на Южном Кавказе, обеспечивая процветание. Город Бердзор (в прошлом Лачин) находится на границе Арцаха с Арменией, что дает возможности реализовать многочисленные программы.