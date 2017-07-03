Полиция Лос-Анжелеса обнаружила тело пропавшего пятилетнего армянского ребенка

Полиция Лос-Анжелеса обнаружила тело, считавшегося пропавшим еще с апреля, пятилетнего Армазда Андресяна. Как передает «Արմենպրես», об этом заявляет Huffington Post”

Из офиса шерифа района Лос-Анжелеса передали, что тело мальчика было найдено в окрестностях озера Санта Барбара.

Отец ребенка, 35-летний Арамазд Андресян, был арестован 23 июня в Лас Вегасе. Он обвиняется в исчезновении ребенка.

Старший Андресян, который развелся с женой и делил содержание ребенка с женой, выложил 20 апреля видео с сыном в Диснейленде. На следующий день он должен был передать ребенка жене, однако в этот день его обнаружили в бессознательном состоянии поблизости его дома в Южной Пассадене. Его машина была облита бензином.

На шестой день после пропажи сына, Андресян распространил объявление с фотографиями сына, с обращением к общественности помочь ему найти сына. Он утверждал, что ничего не помнит о том, что произошло в тот день, но подозревал, что на него было произведено нападение.

Андресян 3-го июля предстанет перед судом. Эго адвокат Амбросио Родригес отметил, что его клиент не признает себя виновным.

Следователи полиции запротоколировали, что у отца Арамазда Андресяна в последнее время были замечены, вызывающие беспокойство, развития. Он поменял цвет волос, сбрил бороду, и начал осуществлять программу по переезду в такую страну, где он мог избежать экстрадиции в США.