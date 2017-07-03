Дональд Трамп в разговоре с Си Цзиньпином указал на растущую угрозу КНДР

Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы в воскресенье с председателем КНР Си Цзиньпином указал на растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент Трамп обратил внимание на растущую угрозу, исходящую от ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Оба лидера вновь подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Американский лидер "подтвердил свою решимость добиваться более сбалансированных торговых отношений с торговыми партнерами Америки". "Оба лидера также обсудили ряд других региональных и двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, и подтвердили, что они рассчитывают встретиться на G20 в Гамбурге (Германия)", - заключили в Белом доме.





