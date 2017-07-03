Во Франции неизвестные расстреляли людей около мечети

Неизвестные открыли огонь около мечети во французской коммуне Авиньон, передает La Provence со ссылкой на полицию.



Сообщается, что двое нападавших, вооруженных ружьем и пистолетом, прибыли к месту происшествия на автомобиле и открыли огонь по людям, которые покидали мечеть. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В результате стрельбы пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.

В полиции не рассматривают случившееся как теракт. Предполагается, что причиной атаки мог послужить конфликт молодых людей.