"Элиава" в огне: крупный пожар в Тбилиси

Пожар в торговом центре автомобильных масел, запчастей и аксессуаров на рынке "Элиава" в Тбилиси тушили около 20 пожарных бригад.

В ночь с воскресенья на понедельник на территории рынка "Элиава" в Тбилиси, где расположены сотни объектов, торгующих строительными и другими материалами, произошел пожар. В настоящее время очаг возгорания уже локализован, благодаря оперативной работе пожарных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Очаг возгорания находился на его окраине, на территории торгового центра, где расположены частные магазины по продаже автомобильных масел, запчастей и аксессуаров, а также боксы, где продаются подержанные покрышки.

Хотя огонь не смог распространиться по остальной территории рынка, он успел нанести серьезный ущерб. В результате пожара пострадало более 400 кв. метров площади торгового объекта. В настоящее время уже ведется следствие, которое должно установить причины ЧП.



