В Азербайджане кончают жизнь самоубийством таже охранники режима Алиева

В Азербайджане 2-го июля в день Полиции покончил жизнь самоубийством сотрудник министерства внутренних дел Азербайджана Вусал Джабиев.

Об этом, как передает «Արմենպրես», заявляет азебайджанское meydan.tv.

Полицейский покончил жизнь самоубийством в в своем доме, находящемся в Шабране, где он проживал с женой и двумя детьми.

Причины самоубийства пока не выявлены, проводится следствие.

По приказу бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева от 24 мая 1998 г. 2 июля в Азербайджане объявлен днем Полиции.

Согласно экспертам: 85 процентов покончивших жизнь самоубийством были психически здоровыми людьми. Самоубийства в Азербайджане происходят больше по причине материальных затруднений, которые на фоне экономического кризиса, более углубились.

В этой стране официальный учет самоубийств не ведется.