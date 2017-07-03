В Азербайджане кончают жизнь самоубийством таже охранники режима Алиева
В Азербайджане 2-го июля в день Полиции покончил жизнь самоубийством сотрудник министерства внутренних дел Азербайджана Вусал Джабиев.
Об этом, как передает «Արմենպրես», заявляет азебайджанское meydan.tv.
Полицейский покончил жизнь самоубийством в в своем доме, находящемся в Шабране, где он проживал с женой и двумя детьми.
Причины самоубийства пока не выявлены, проводится следствие.
По приказу бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева от 24 мая 1998 г. 2 июля в Азербайджане объявлен днем Полиции.
Согласно экспертам: 85 процентов покончивших жизнь самоубийством были психически здоровыми людьми. Самоубийства в Азербайджане происходят больше по причине материальных затруднений, которые на фоне экономического кризиса, более углубились.В этой стране официальный учет самоубийств не ведется.