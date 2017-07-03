Иностранные компании покидают экономически нестабильный Азербайджан

Азербайджан продолжает терять местные представительства известных компаний.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявило азербайджанское информационное агентство azadlig.info.

Согласно публикации министерства налогов Азербайджана, решение покинуть эту страну приняли азербайджанские ответвления компаний - Petrouell Kaspian LTD, Pazarlama Madençilik və Proje Müşavirlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited.

В течение прошедших месяцев 2016 и 2017 гг. Азербайджан покинули десятки иностранных компаний.

Основная причина покидания Азербайджана иностранными компаниями является глубокий экономический кризис.

Экономический рост Азерайджана со дня на день уменьшается, согласно данным международных кредитных организаций, азербайджанские банки находятся на границе риска. В 2016-2017 гг. были закрыты более десятка азербайджанских банков.

95 процентов экспорта Азербайджана составляю газ, нефть и нефтепродукты. А госбюджет страны на 75 процентов составляют средства, получаемые от экспорта энергоносителей.

Падение цены на нефть бьет по всем областям экономики этой страны.