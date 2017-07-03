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В Тегеране был организован концерт, посвященный Армении и Арцаху


Посол Армении в Иране Арташес Туманян и коллектив посольства 1-го июля приняли участие в концерте, который прошел в зале «Вахдат» в Тегеране. Концерт был посвящен Армении и Арцаху, играл оркестр и пел хор, руководимые иранским дирижером и композитором Сержиком Мирзаяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. На концерте прозвучали произведения Мирзаяна, а также песни, посвященные Армении и Арцаху, на слова местной поэтессы Цахкануш Цатрян.

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