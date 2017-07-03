Министр экологии Армении принял делегацию банка KfW по экологическим программам

В Министерстве экологии Армении состоялась встреча с бывшим руководителем экологических программ банка KfW Андреасом Вайцелем и взявшим на себя обязанности руководителя экологических программ банка KfW Альваро Бериэлли. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экологии Армении.

Министр экологии Армении Арцвик Минасян и бывший руководитель экологических программ банка KfW Андреас Вайцель подписали программу по обеспечению энергетической безопасности в заповеднике «Шикаох» и в 4 окрестных общинах, на которую банк KfW выделил 8.25 млн долларов.

Министр экологии Армении Арцвик Минасян наградил бывшего руководителя экологических программ банка KfW Андреаса Вайцеля золотой медалью Министерства экологии Армении за значительный клад в дело охраны природы Армении.

Поблагодарив, бывший руководитель экологических программ банка KfW Андреас Вайцель сказал, что с трудом покидает Армению в тот период, когда в сфере программ сотрудничества стартовали важные перемены, и пожелал успеха новому руководителю экологических программ банка KfW Альваро Бериэлли.

В ходе состоявшихся обсуждений стороны достигли договоренностей о дальнейших совместных шагах и путях осуществления программ.