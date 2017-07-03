Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести

Шесть человек погибли на озере в Челябинской области после того, как перевернулась лодка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в в пресс-службе регионального полицейского главка. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"По нашим данным, шестеро утонувших и одного еще ищут", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что лодка с четырьмя детьми и одним взрослым, которая опрокинулась в воскресенье вечером на водоеме Максим в Челябинской области, была перегружена. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, глубина водоема составляет от 1,5 до 6 метров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По предварительным данным, водоем, где произошел инцидент, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. В региональном МЧС отмечают, что в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать находившуюся на берегу лодку, они были без спасательных жилетов.