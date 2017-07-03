Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать для усиления давления на КНДР

Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы в воскресенье с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил сплоченность в деле увеличения давления на власти КНДР с целью изменения их политики. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Оба лидера обменялись мнениями о растущей угрозе со стороны Северной Кореи, в том числе и о сплоченности в деле увеличения давления на режим с целью изменения его опасного пути", - говорится в документе.

Президент и премьер-министр "подтвердили, что американо-японский союз готов обороняться и реагировать на любую угрозу или действия, предпринятые Северной Кореей". "Трамп и Абэ также обсудили ряд других региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес, и отметили, что рассчитывают встретиться на [саммите] G20 в Гамбурге", - заключили в Белом доме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

2 июня СБ ООН единогласно принял резолюцию о расширении санкций в отношении КНДР. Документ предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые причастны к программам КНДР по разработке ядерного оружия и средств его доставки.



