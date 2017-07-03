Арабские страны продлили срок ультиматума Катару

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение о продлении срока ультиматума Катару на 48 часов, сообщают СМИ.

Первоначальный срок ультиматума, который требовал от Дохи выполнения требований четырех государств из 13 пунктов, истек в воскресенье.

Предложение о продлении срока ультиматума внес Кувейт, выступающий посредником в деле урегулирования нынешнего кризиса,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Четыре упомянутых государства 5 июня разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов.

Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета.