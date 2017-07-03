Состоится плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в направлении на северо-запад от села Ашади-Вейсали в Мартунинском районе

Согласно достигнутой с властями Арцахской Республики договоренности, 4-го июля миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении на северо-запад от села Ашади-Вейсали в Мартунинском районе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществят полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова), полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

Власти НКР выразили готовность оказать содействие и обеспечить безопасность миссии ОБСЕ.