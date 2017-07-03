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Предстоящие новости: 3.07.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го июля, состоится совместное заседание комитетов  по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта и финансово-бюджетным вопросам.Повестка: годовой отчет «О выполнении госбюджета-2016»; затем  состоится совместное заседание комитетов  по  территориальному управлению и местному  самоуправлению, по с/хозяйству  и экологии по  и финансово-бюджетным вопросам. Повестка: годовой отчет «О выполнении госбюджета-2016».

В Министерстве Диаспоры Армении состоится торжественное  открытие  3 тура  патриотической программы  «Вернись домой-2017», которая  состоится 2-15 июля. С приветственным словом выступит министр диаспоры  РА  Грануш Акопян.

В Министерстве Диаспоры Армении состоится торжественное  открытие летней школы  «Спюрк-2017» Миндиаспоры  РА совместно с ЕГУ, которое пройдет в конференц-зале ЕГУ.  С приветственным словом выступят министр диаспоры  РА  Грануш Акопян  и ректор ЕГУ  Арам Симонян.

В АГПУ им. Х.Абовяна, на фак-те культуры,   состоится открытие семинара по переподготовке диаспорских учителей. В мероприятии участвует замминистра ОН Армении Манук  Мкртчян.

От офиса  Habitat Armenia   (ул. Республики, 85а, напротив  таверны «Кавказ») состоится отъезд в  Спитак, где в 12:00 часов во дворах зданий №20-23 по ул. Торосяна  Habitat Armenia проводит общественное мероприятие, посвященное  окончанию работ по внедрению энергосберегающей системы.

Сегодня, 3-го июля, состоится пресс-конференция руководителя программ Transparency International Варужана Акопяна. Тема: результаты  мониторинга злоупотреблений  административным ресурсом и других избирательных нарушений. 

В Культурно-историческом  заповедникв «Гарни» состоится мероприятие: с 12:00 часов и в  течение  всего дня  в  заповеднике организуются культурно-патриотические  мероприятия с  участием членов  хоровой  студии «Муш».

Министр культуры Армен Амирян и мэр Еревана Тарон  Маркарян откроют Домик  книги на перекрестке улиц Исаакян и Терян. По инициативе Армена Амиряна и Армана Давтяна (Нур) при финансовом содействии  Little Story (60 млн драмов) в  столице  будет открыто 9 таких киосков, названных по имени писателя, чьим именем названа  данная  улица.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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