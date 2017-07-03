Предстоящие новости: 3.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го июля, состоится совместное заседание комитетов по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта и финансово-бюджетным вопросам.Повестка: годовой отчет «О выполнении госбюджета-2016»; затем состоится совместное заседание комитетов по территориальному управлению и местному самоуправлению, по с/хозяйству и экологии по и финансово-бюджетным вопросам. Повестка: годовой отчет «О выполнении госбюджета-2016».

В Министерстве Диаспоры Армении состоится торжественное открытие 3 тура патриотической программы «Вернись домой-2017», которая состоится 2-15 июля. С приветственным словом выступит министр диаспоры РА Грануш Акопян.

В Министерстве Диаспоры Армении состоится торжественное открытие летней школы «Спюрк-2017» Миндиаспоры РА совместно с ЕГУ, которое пройдет в конференц-зале ЕГУ. С приветственным словом выступят министр диаспоры РА Грануш Акопян и ректор ЕГУ Арам Симонян.

В АГПУ им. Х.Абовяна, на фак-те культуры, состоится открытие семинара по переподготовке диаспорских учителей. В мероприятии участвует замминистра ОН Армении Манук Мкртчян.

От офиса Habitat Armenia (ул. Республики, 85а, напротив таверны «Кавказ») состоится отъезд в Спитак, где в 12:00 часов во дворах зданий №20-23 по ул. Торосяна Habitat Armenia проводит общественное мероприятие, посвященное окончанию работ по внедрению энергосберегающей системы.

Сегодня, 3-го июля, состоится пресс-конференция руководителя программ Transparency International Варужана Акопяна. Тема: результаты мониторинга злоупотреблений административным ресурсом и других избирательных нарушений.

В Культурно-историческом заповедникв «Гарни» состоится мероприятие: с 12:00 часов и в течение всего дня в заповеднике организуются культурно-патриотические мероприятия с участием членов хоровой студии «Муш».

Министр культуры Армен Амирян и мэр Еревана Тарон Маркарян откроют Домик книги на перекрестке улиц Исаакян и Терян. По инициативе Армена Амиряна и Армана Давтяна (Нур) при финансовом содействии Little Story (60 млн драмов) в столице будет открыто 9 таких киосков, названных по имени писателя, чьим именем названа данная улица.

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