Германия победила в розыгрыше Кубка конфедераций
Действующий чемпион мира сборная Германии по футболу победила в розыгрыше Кубка конфедераций.Как передает «Арменпресс», финал розыгрыша Кубка конфедераций состоялся в Санкт-Петербурге. Сборная Германии победила сборную Чили с минимальным счетом.
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