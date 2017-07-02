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Германия победила в розыгрыше Кубка конфедераций


Действующий чемпион мира сборная Германии по футболу победила в розыгрыше Кубка конфедераций.

Как передает «Арменпресс», финал розыгрыша Кубка конфедераций состоялся в Санкт-Петербурге. Сборная Германии победила сборную Чили с минимальным счетом.

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