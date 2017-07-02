Германия победила в розыгрыше Кубка конфедераций

Действующий чемпион мира сборная Германии по футболу победила в розыгрыше Кубка конфедераций.

Как передает «Арменпресс» , финал розыгрыша Кубка конфедераций состоялся в Санкт-Петербурге. Сборная Германии победила сборную Чили с минимальным счетом.