Молодые борцы греко-римского стиля завершили выступление на первенстве Европы, проходившие в Дортмунде.

Как передает «Арменпресс», в последний день соревнований армянским борцам завоевать медалей не удалось.

Накануне бронзовые медали завоевали Малхас Амоян и Грачья Погосян.

Фото – АОК