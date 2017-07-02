Левон Аронян разделил 5-6-е места на турнире Grand Chess Tour в Левене

Член сборной Армении по шахматам Левон Аронян завершил выступление на турнире Grand Chess Tour в Левене.

Как передает «Арменпресс», Левон Аронян разделил 5-6-е места с Владимиром Крамником на турнире Grand Chess Tour в Левене, набрав 18.5 очков.

Победителем турнира стал чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 25.5 очков.