Новобранцы из Гюмри отправились на прохождение службы

В Армении начался летний призыв в ВС Армении. 2-го июля в Гюмри с территории мемориала «Мать Армения», где царили высокое настроение, родители с танцами и песнями проводили своих сыновей.

До отбытия новобранцев выступил военком Гюмри Гагик Хачатрян, который с радостью отметил, что среди новобранцев есть такие ребята, которые приехали из-за рубежа специально для прохождения воинской службы в Армении. Затем выступил губернатор Гюмри Артур Хачатрян, который пожелал новобранцам счастливой службы и осторожности, а родителям он пожелал терпения, чтобы дождаться возвращения детей.

Группа новобранцев выехала на Центральный сборный пункт.