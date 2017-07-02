Официальный представитель МИД РФ Захарова констатировала начало пропагандистской кампании о химатаках в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что началась информационно-пропагандистская кампания относительно ситуации в Дамаске.

"Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения - и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, написала Захарова в своем фейсбуке.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ выразила уверенность в том, что "фальшивок" будет много, так как кампания запланирована масштабная".

1 июля некоторые сирийские оппозиционные информационные интернет-порталы заявили, что в пригороде Дамаска хлором отравлены 30 боевиков.

В свою очередь, командование сирийской армии назвало "сфабрикованными и лживыми" утверждения о том, что "против террористов так называемого "Фейлак ар-Рахман" войска САР якобы применили хлор. Официальный Дамаск напомнил , что подобные сообщения появляются каждый раз, когда сирийская армия добивается успехов.

Войска Сирии в течение почти трех недель ведут наступление в Айн-эт-Терме, пригороде Дамаска. Боевики уже пять лет удерживают часть сирийской столицы.