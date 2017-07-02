Состояние водителя Volkswagen-а, столкнувшегося с товарным поездом, врачи оценили как удовлетворительное

Состояние водителя Volkswagen-а, столкнувшегося с товарным поездом на 190-м км ЮКЖД, врачи оценили как удовлетворительное.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта МЧС РА, в сообщении которого говорится:

«2 июля в 14:40 часов поступил сигнал о том, что на 190-м км - отрезке Варденис-Зод ЮКЖД произошло ДТП - товарный состав столкнулся с Volkswagen, в результате чего Volkswagen заблокировало на путях. Есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 190-м км - отрезке Варденис-Зод ЮКЖД автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с товарным вагоном, в результате чего водитель Volkswagen Golf (Д.Ф. - гражданин НКР, 1989 г/р) получил телесные повреждения разной степени тяжести и был доставлен в Варденисский МЦ, где его состояние оценили как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину и перекрыли вентиль газового баллона».