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Состояние водителя Volkswagen-а, столкнувшегося с товарным поездом, врачи оценили как удовлетворительное


Состояние водителя Volkswagen-а, столкнувшегося с товарным поездом на 190-м км ЮКЖД, врачи оценили как удовлетворительное.

Об этом Арменпресс стало известно с  официального сайта МЧС РА, в  сообщении которого говорится:

«2 июля в 14:40 часов   поступил сигнал о том, что на 190-м км - отрезке Варденис-Зод ЮКЖД произошло ДТП - товарный  состав столкнулся с Volkswagen, в  результате  чего Volkswagen заблокировало  на путях. Есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.

На   место выехал боевой расчет.  

Выяснилось, что на 190-м км - отрезке Варденис-Зод ЮКЖД автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с товарным вагоном, в  результате чего водитель Volkswagen Golf (Д.Ф. - гражданин НКР, 1989 г/р) получил телесные повреждения разной  степени тяжести и был доставлен в Варденисский  МЦ, где  его состояние   оценили как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину и перекрыли вентиль газового баллона».



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