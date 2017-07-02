В ДТП в Татарстане 14 человек сгорели в автобусе: задержана гендиректор транспортной компании

Правоохранительные органы проводят в рамках дела о ДТП, повлекшем многочисленные жертвы, обыски в АО "Евразийская корпорация автовокзалов", его руководитель задержана, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Как передает Арменпресс, помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Эльвира Газизова сообщила Интерфаксу, что пассажирский автобус, попавший в ДТП, по данным следствия, принадлежал "Евразийской корпорации автовокзалов".

Между тем, генеральный директор компании Оксана Никитина воздерживается от комментариев по поводу ДТП с участием своего автобуса.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" передано в СУ СК России по Республике Татарстан.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск. Автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся.

По последним данным, в этом ДТП погибло 14 человек, 12 пострадавших находятся в стационарах больниц.

По разным версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.

Фото- ТАСС