На отрезке Варденис-Зод  столкнулись товарный  состав и Volkswagen

2 июля в 14:40 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на 190-м км - отрезке Варденис-Зод ЮКЖД товарный состав столкнулся с Volkswagen, в результате чего Volkswagen заблокировало на путях. Есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехал боевой расчет.

Министерство предоставит дополнительную информацию.