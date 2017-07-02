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На отрезке Варденис-Зод  столкнулись товарный  состав и Volkswagen


2 июля в 14:40 часов в  МЧС РА поступил сигнал о том, что на 190-м км - отрезке Варденис-Зод ЮКЖД товарный  состав столкнулся с Volkswagen, в  результате  чего Volkswagen заблокировало  на путях. Есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на  место выехал боевой расчет.

Министерство предоставит дополнительную информацию.



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