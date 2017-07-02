В  Гюмри стартовал фестиваль «ФлайФест Гюмри-2017»

На поле близ гюмрийской Академии футбола 2 июля стартовал фестиваль «ФлайФест Гюмри-2017», организованный «Гюмрийским авиамодельным кружком». Были показаны почти все авиамодели Армении, вызвавшие восхищение зрителей.

В беседе с Арменпресс, руководитель «Гюмрийского авиамодельного кружка» Карен Авакян, что на их инициативу откликнулись многие, и сегодня в Гюмри прибыли авиамоделисты из всех областей Армении.

«Авиамоделирование – это одновременно наука и спорт, это прекрасная возможность для саморазвития. Через 9 лет перерыва это искусство в Гюмри восстановилось. Первая подобная группа в Гюмри была основана еще в 1953г.

«ФлайФест Гюмри-2017» - неконкурсное мероприятие.

Участники показывают возможности своих моделей, а также мастерство пилотирования. В основном участники – это опытные мастера, которые передают опыт и знания молодым.

Арменуи Мхоян