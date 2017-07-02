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В  Гюмри стартовал фестиваль «ФлайФест Гюмри-2017»


На поле  близ гюмрийской  Академии футбола  2 июля стартовал фестиваль «ФлайФест Гюмри-2017», организованный «Гюмрийским авиамодельным кружком». Были показаны  почти все  авиамодели Армении, вызвавшие  восхищение  зрителей.

В беседе с Арменпресс, руководитель «Гюмрийского авиамодельного кружка» Карен Авакян, что на  их инициативу  откликнулись многие, и сегодня в Гюмри прибыли авиамоделисты  из всех областей  Армении.

«Авиамоделирование – это одновременно наука и спорт, это прекрасная  возможность для  саморазвития. Через 9 лет перерыва это искусство в  Гюмри восстановилось. Первая подобная группа в Гюмри была  основана  еще в 1953г.

  «ФлайФест Гюмри-2017» - неконкурсное  мероприятие.

Участники показывают возможности своих моделей, а  также мастерство пилотирования. В основном участники – это опытные  мастера, которые  передают опыт и знания  молодым.   

 

Арменуи Мхоян



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