Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

У  села  Фонтан Mercedes Vito столкнулся с «ЗиЛ»-ом и сгорел: водитель умер


2 июля в 04:53 часов в  МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села  Фонтан на магистрали М-4 произошло ДТП – с возгоранием, пассажиров  заблокировало, необходима  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что  на 31 км магистрали Ереван-Севан столкнулись автомобили «ЗиЛ»   с г/н  03 LL 529  (водитель Т.Ф., 1982 г/р) и Mercedes Vito с г/н 90 AL 090  (водитель А.Г., 1975 г/р), который загорелся, а  водитель скончался на  месте. 

Огонь  был локализован в 05:13 часов, потушен - в 05:23. 

Mercedes Vito сгорел полностью.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  до приезда  спасателей В.Г. (2001 г/р), 

На  место выехал еще один боевой расчет.

Спасатели вытащили из Mercedes тело водителя  и перенесли в машину  скорой  помощи, а  в  07:10 часов машину подтянули к  эвакуатору.

Спасатели отмыли дорогу.



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