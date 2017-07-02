У  села  Фонтан Mercedes Vito столкнулся с «ЗиЛ»-ом и сгорел: водитель умер

2 июля в 04:53 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села Фонтан на магистрали М-4 произошло ДТП – с возгоранием, пассажиров заблокировало, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 31 км магистрали Ереван-Севан столкнулись автомобили «ЗиЛ» с г/н 03 LL 529 (водитель Т.Ф., 1982 г/р) и Mercedes Vito с г/н 90 AL 090 (водитель А.Г., 1975 г/р), который загорелся, а водитель скончался на месте.

Огонь был локализован в 05:13 часов, потушен - в 05:23.

Mercedes Vito сгорел полностью.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей В.Г. (2001 г/р),

На место выехал еще один боевой расчет.

Спасатели вытащили из Mercedes тело водителя и перенесли в машину скорой помощи, а в 07:10 часов машину подтянули к эвакуатору.

Спасатели отмыли дорогу.