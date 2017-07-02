ДТП в  начале  села  Ахурян: трое  пострадавших

2 июля в 12:34 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в начале села Ахурян Ширакской области произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что недалеко от д.20 на Ахурянском перекрестке автомобиль Opel Astra G с г/н 62 RR 062 съехал с проезжей части и врезался в столб.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей В.Г. (2001 г/р), Г.А. (2001 г/р) и А.Г. (2001 г/р) были госпитализированы в Гмрийском МЦ, где врачи оценили состояние А.Г. как крайне тяжелое, а остальных – как средней тяжести.

Г.А. и В.Г. доставлены в австрийскую больницу матери и ребенка в Гюмри.

Спасатели обесточили машину и перекрыли вентиль газового баллона.