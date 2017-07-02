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ДТП в  начале  села  Ахурян: трое  пострадавших


2 июля в 12:34 часов в  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  начале  села  Ахурян Ширакской  области произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что недалеко от д.20 на Ахурянском перекрестке автомобиль  Opel Astra G с г/н  62 RR 062 съехал с проезжей  части  и врезался в  столб.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  до приезда  спасателей В.Г. (2001 г/р),  Г.А. (2001 г/р) и А.Г. (2001 г/р) были госпитализированы  в  Гмрийском МЦ, где  врачи оценили состояние А.Г. как  крайне тяжелое, а остальных – как  средней тяжести.

Г.А. и В.Г. доставлены в  австрийскую  больницу  матери и ребенка в Гюмри.

Спасатели обесточили машину и перекрыли вентиль газового баллона.

 



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