Воздух в Ереване  прогреется до 40 градусов

3-5 июля в республике погода ожидается без осадков. 6-7 июля в вечерние часы, особенно в северных районах, ожидаются дождь и гроза.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 3-5 июля повысится на 2-4 градуса, а затем понизится.

В Ереване 2-6 июля погода ожидается без осадков.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с. Ветер южный, скорость 2-7 м/с.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 3-7 июля погода ожидается без осадков. Максимальная температура ожидается днем 4 и 5 июля - +39...+40 градусов.