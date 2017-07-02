Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Воздух в Ереване  прогреется до 40 градусов


3-5 июля  в  республике погода ожидается без осадков. 6-7 июля в вечерние  часы, особенно в  северных районах, ожидаются дождь и гроза.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 3-5 июля  повысится на 2-4 градуса, а затем понизится.

В Ереване  2-6 июля погода ожидается без осадков.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с. Ветер южный, скорость 2-7 м/с.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в  Ереване 3-7 июля  погода ожидается без осадков. Максимальная  температура ожидается днем 4 и 5 июля - +39...+40 градусов.



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